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ديوكوفيتش يحرز لقب ويمبلدون للمرة الرابعة توالياً

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ديوكوفيتش
فرحة ديوكوفيتش باللقب

ديوكوفيتش يحرز لقب ويمبلدون للمرة الرابعة توالياً

لندن - رويترز

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هزم الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه الأسترالي نيك كيريوس غير المصنف 4-6 و6-3 و6-4 و7-6، ليحرز لقب بطولة ويمبلدون للمرة السابعة يوم الأحد.

وحصد اللاعب الصربي المصنف الأول لقبه الرابع على التوالي في نادي عموم إنجلترا، ليملك 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

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