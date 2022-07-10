ديوكوفيتش يحرز لقب ويمبلدون للمرة الرابعة توالياً

هزم الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه الأسترالي نيك كيريوس غير المصنف 4-6 و6-3 و6-4 و7-6، ليحرز لقب بطولة ويمبلدون للمرة السابعة يوم الأحد.



وحصد اللاعب الصربي المصنف الأول لقبه الرابع على التوالي في نادي عموم إنجلترا، ليملك 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

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