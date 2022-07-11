خروج فيدرر وسيرينا من التصنيف العالمي

خرج كل من السويسري روجيه فيدرر والأميركية سيرينا ويليامز من التصنيف العالمي للاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في كرة المضرب تواليا بعد أن فقدا كامل نقاطهما، يوم الاثنين.
وكان فيدرر الغائب عن الملاعب منذ نسخة ويمبلدون العام الماضي عندما بلغ ربع النهائي، بسبب إصابة في ركبته، دخل التصنيف للمرة الأولى عام 1997، والأمر ينطبق على سيرينا الفائزة بـ23 لقبا في بطولات الغراند سلام.
ولم تتكلل عودة سيرينا إلى الملاعب بعد غياب دام عام بالكامل أيضا وذلك بخروجها المبكر في الدور الأول على عشب ويمبلدون أمام الفرنسية المغمورة أرموني تان.
أما بالنسبة إلى فيدرر صاحب 20 لقبا كبيرا، فمن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في سبتمبر عندما يشارك في مسابقة كأس ليفر.
وكان فيدرر البالغ من العمر (40 عاما) قال خلال مشاركته في ذكرى مرور 100 عام على بطولة ويمبلدون في الثالث من يوليو الحالي إنه لم يكن يتوقع أن إصابته سيستغرق هذه الفترة للعودة إلى الملاعب، معربا عن أمله في المشاركة في ويمبلدون مجددا.
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