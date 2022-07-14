رئيس تونس يمنح أنس جابر وسام الاستحقاق

منح الرئيس التونسي قيس سعيد الوسام الوطني للاستحقاق من الدرجة الأولى لنجمة التنس أنس جابر يوم الخميس بعد إنجازها التاريخي ببلوغ نهائي ويمبلدون هذا الشهر.

وأصبحت أنس (27 عاما) أول لاعبة عربية وإفريقية تتأهل لنهائي الفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس لكنها خسرت اللقب أمام إيلينا ريباكينا من كازاخستان يوم السبت الماضي.

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وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الرئيس سعيد منح اللاعبة الملقبة "وزيرة السعادة" الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي، "اعترافا بمساهمتها في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

ووصلت أنس، الفائزة بثلاثة ألقاب ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي قبل التراجع للمركز الخامس بعد ويمبلدون التي لم يحتسب خلالها نقاط التصنيف.

وتعهدت أنس في تصريحات للصحافيين بالتتويج بأحد الألقاب الأربعة الكبرى في المستقبل القريب بعدما استمتعت باستقبال رسمي وشعبي حافل عند العودة لتونس يوم الأربعاء.