بموعد جديد.. هانغجو الصينية تستضيف "الألعاب الآسيوية" 2023

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي يوم الثلاثاء أن مدينة هانغجو الصينية ستستضيف النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في خريف 2023، وذلك بعدما كانت مقررة في سبتمبر المقبل قبل أن ترجأ بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال البيان "يسر المجلس الأولمبي الآسيوي أن يعلن عن المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستقام الآن في هانغجو في الفترة من 23 سبتمبر الى 8 أكتوبر 2023".

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وأوضح "كان من المقرر في الأصل إقامة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو بين 10 و25 سبتمبر 2022، لكن بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، تم تأجيل الألعاب من قبل المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس من مايو 2022".

واتخذ القرار في مايو بتأجيل الألعاب بعدما واجهت الصين موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19 ما أدى الى إغلاق العديد من المدن وحجز الملايين من السكان في منازلهم.

وأشار المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقراً له، في حينها الى أن "اللجنة المنظمة للدورة كانت على استعداد تام لإقامة الألعاب في الوقت المحدد برغم التحديات العالمية. ومع ذلك، فإن هذا القرار اتخذ من قبل جميع الشركاء بعد الأخذ بالاعتبار بعناية حالة الجائحة وحجم الألعاب".

وتقع مدينة هانغجو على بعد 200 كلم من المدينة الاكبر في البلاد، شنغهاي التي عانت من تدابير صارمة وإغلاق تام لأسابيع طويلة في سياسة البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وكشفت اللجنة المنظمة لآسياد 2022 في مايو أنه تم انتهاء العمل بجميع المنشآت الـ56 المخصصة للألعاب الآسيوية والألعاب الآسيوية البارالمبية، ووعدت بنشر خطة للتعامل مع تفشي "كوفيد-19" مُستَلهَمة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وبالإبقاء على هانغجو مع تغيير الموعد، باتت المدينة ثالث مضيفة صينية للألعاب بعد بكين عام 1990 وغوانغجو عام 2010، علمًا أن بعض المنافسات ستقام في مدن إقليمية أخرى.

وأفاد المجلس الأولمبي الآسيوي في بيانه يوم الثلاثاء أن "فريق العمل أجرى على مدار الشهرين الماضيين مناقشات مختلفة مع اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في هانغجو وأصحاب المصلحة الآخرين لإيجاد نافذة للألعاب لا تتعارض مع الأحداث الرياضية الدولية الكبرى الأخرى".

وتابع "تمت الموافقة على التواريخ التي أوصى بها فريق العمل حسب الأصول من قبل المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي"، متوجهاً بـ"الشكر الى اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في هانغجو، اللجنة الأولمبية الصينية، وكذلك الحكومات على جميع المستويات على عملهم الشاق في التحضير للألعاب أثناء الجائحة والحرص على إقامتها العام المقبل".

ختم "يود المجلس الأولمبي الآسيوي أن يعرب عن تقديره للصبر الذي أبدته اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية/ الاتحادات الآسيوية وأصحاب المصلحة الآخرون. يتطلع المجلس الأولمبي الآسيوي الى الاحتفال بأفضل دورة ألعاب آسيوية على الإطلاق في هانغجو في سبتمبر 2023".