إدراج اسمي ديوكوفيتش وسيرينا على لائحة المشاركين في "أميركا المفتوحة"

أُدرِجَ اسم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على لائحة المشاركين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب المقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز بين 29 أغسطس و11 سبتمبر وذلك رغم أن رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيحول دون مشاركته.

وقال الاتحاد الأميركي لكرة المضرب في بيان يوم الأربعاء إنه "وفقاً لكتاب قوانين الـ"غراند سلام"، يتم تلقائياً إدراج جميع اللاعبين المؤهلين في القرعة الرئيسية لفردي الرجال والسيدات بناءً على تصنيف الأيام الـ42 التي تسبق أول يوم إثنين من البطولة".

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وتابع "ليس لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة أي تفويض يفرض التلقيح على اللاعبين، لكنها ستحترم موقف الحكومة الأميركية في ما يتعلق بالسفر الى البلاد لغير الملقحين من الأجانب".

وسبق لديوكوفيتش نفسه أن استبعد عقب تتويجه بلقبه الكبير الحادي والعشرين بعد فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون، المشاركة في البطولة الأميركية في ظل تمسكه برفض تلقي اللقاح.

وبحسب القوانين السارية حالياً في الولايات المتحدة، فاستمرار رفض ابن الـ35 عاماً للقاح ضد "كوفيد-19" يعني أنه غير قادر على المشاركة في فلاشينغ ميدوز.

ودفع الصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح بترحيله في بداية العام الحالي من أستراليا، وبالتالي مُنِعَ من خوض أولى البطولات الأربع الكبرى وحُرِمَ من محاولة الفوز بلقبه العاشر في ملبورن والحادي والعشرين في الـ"غراند سلام"، لكنه عوض في ويمبلدون وبات ثاني أكثر اللاعبين إحرازاً للألقاب الكبرى خلف الإسباني رافايل نادال (22) وأمام السويسري روجيه فيدرر (20).

وقال ديوكوفيتش لقناة "أر تي أس" الصربية بعد عودته الى بلاده عقب فوزه بلقب ويمبلدون "في الوقت الحالي، لا أستطيع الذهاب الى الولايات المتحدة. آمل الحصول على أخبار إيجابية لكن ليس هناك الكثير من الوقت، لا أعلم...".

والى جانب ديوكوفيتش، أدرج أيضاً اسم الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس على لائحة المشاركات. ورفضت أي حديث عن الاعتزال من خلال التأكيد أنها "متحفزة" لخوض بطولة فلاشينغ ميدوز رغم عودتها المخيبة إلى منافسات الفردي بخروجها من الدور الأول لويمبلدون.

وقالت الأميركية التي تحتفل في سبتمبر بميلادها الحادي والأربعين "كانت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المكان الذي فزت فيه بأولى بطولاتي الكبرى (1999)، إنها بطولة مميزة جداً. هناك بالتأكيد الكثير من الحوافز للتحسن واللعب في موطني".

وفشلت سيرينا في مباراتها الأولى في منافسات الفردي بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، بخسارتها أمام الفرنسية هارموني تان.

وكانت سيرينا تمني النفس في أن تنهي انتظاراً طويلاً لتحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للاسترالية مارغاريت كورت.

ولم تلعب سيرينا أي مباراة احترافية في منافسات الفردي منذ انسحابها من الدور الأول لويمبلدون بالذات العام الماضي إثر إصابتها خلال مباراتها ضد البيلاروسية ألكساندرا ساسنوفيتش.

ووقفت سيرينا عند حاجز الـ23 لقباً في الـ"غراند سلام" منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة السابعة عام 2017 أثناء حملها بابنتها أولمبيا.

من جهته، يعود الروسي دانيل مدفيديف المصنف أول عالمياً الى البطولات الكبرى بعد منعه من المشاركة في ويمبلدون على خلفية أزمة أوكرانيا، وذلك من أجل الدفاع عن لقب فلاشينغ ميدوز لكن من دون رفع علم بلاده، كما أُدرِجَ اسم حاملة لقب السيدات البريطانية إيما رادوكانو والفائزة به مرتين اليابانية ناومي أوساكا.