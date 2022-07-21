مدرب أوساكا يتخلى عن تدريبها

تخلى البلجيكي فيم فيسيت عن تدريب نجمة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا التي أحرزت تحت إشرافه اثنين من ألقابها الأربعة الكبرى، وفق ما أعلن الأربعاء.

واستلم البلجيكي البالغ 40 عاماً تدريب أوساكا في نهاية عام 2019 وقادها للفوز بلقبي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2020 وأستراليا المفتوحة في العام التالي.

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وكتب فيسيت في حسابه على انستغرام "كان شرفاً لي تدريب ناومي منذ 2019 ورؤيتها تنمو لتصبح البطلة التي أصبحت عليها"، مضيفاً "لقد ألهمت جيلاً جديداً بالكامل وساهمت بوقوعه في حب اللعبة والدفاع عما يؤمنون به وكان من المذهل أن ألعب دوراً في هذه الرحلة".

وختم "شكراً ناومي أوساكا، أتمنى لك كل التوفيق وأتطلع الى الفصل التالي من مشواري".

ومنذ فوزها باللقب الكبير الرابع في مسيرتها خلال بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، عاشت أوساكا التي باتت النجمة الرياضية الأكثر دخلاً في العالم، فترة متقلبة جداً.

لقد انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021 بعد رفضها الإيفاء بالالتزامات الإعلامية الإلزامية، كاشفة أنها كانت تكافح الاكتئاب منذ فترة طويلة.

تراجعت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً الى المركز الرابع والثمانين في ترتيب رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" ولم تشارك في أي دورة منذ خروجها من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في مايو.

ومن المقرر أن تعود الى الملاعب في دورة سان خوسيه الأميركية الشهر المقبل.

وعمل فيسيت سابقاً مع مجموعة من اللاعبات الفائزات بألقاب كبرى مثل البلجيكية كيم كلايسترز، البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، الرومانية سيمونا هاليب والألمانية أنجيليك كيربر.