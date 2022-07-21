مكنرو: غياب ديوكوفيتش عن "أميركا المفتوحة" جنون

قال لاعب التنس الأميركي الأسبق جون مكنرو، إنه يجب السماح للصربي نوفاك ديوكوفيتش بالمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، لأن منعه من المشاركة بسبب رفضه الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شيئا "جنونيا".

وفاز اللاعب الصربي بلقبه السابع في بطولة ويمبلدون هذا الشهر، ولكن هذه البطولة كانت هي البطولة الثانية من البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" التي يشارك بها هذا العام بعدما غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت في يناير.

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ولم يُسمح لديوكوفيتش بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة 2022 حيث أن المشاكل التي أحاطت بتأشيرته انتهت بترحيله من ملبورن لأسباب تتعلق بالصحة العامة لعدم حصوله على اللقاح.

ويأمل ديوكوفيتش، 35 عاما، أن يشارك في منافسات بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" التي تقام في أغسطس المقبل ولكنه أكد أنه لن يحصل على اللقاح، بينما ترفض الولايات المتحدة السماح لأي أجنبي دخول البلاد طالما لم يحصل على اللقاح.

وأكدت رابطة التنس بالولايات المتحدة إنها ستلتزم بقرارات الولايات المتحدة المتعلقة ببروتوكولات فيروس كورونا، رغم أنها ضمت ديوكوفيتش لقائمة آخر بطولات الغراند سلام هذا العام يوم الأربعاء.

وأشار مكنرو الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى من قبل، إلى أنه ينبغي أن يسمح لديوكوفيتش بالمشاركة في البطولة، وأعاد التأكيد على دعوته بأن يتم استثناء ديوكوفيتش الفائز بـ21 لقبا في بطولات الغراند سلام، من قاعدة الحصول على اللقاح.

وقال مكنرو لموقع "تنس 365": "أعني، يجب أن نجد حلا لنجعل نوفاك يشارك في بطولة أميركا المفتوحة".

وأضاف: كيف يمكن ألا يتواجد؟ لقد فاز لتوه ببطولة ويمبلدون، إنه بطل عظيم ويجب أن يتواجد في بطولة أميركا المفتوحة.

وأردف: لا أتفق مع قراره بعدم الحصول على اللقاح، ولكني أحترمه. إنه أحد أكثر اللاعبين جاهزية في العالم، وكل شيء يضعه في جسده، إنه يتابع بعناية.

وأكد: الآن نقول هذا بسبب اختياره، لا يمكنه أن يلعب في بطولة أمريكا المفتوحة. أعني، هيا. لقد تم ترحيله بالفعل من أستراليا لنفس السبب، وها نحن هنا مجددا.

وأضاف: أتمنى أن يجد شخصا ما حلا لهذا الأمر. من الجنون أن يغيب ديوكوفيتش عن بطولة أميركا المفتوحة في هذه المرحلة.