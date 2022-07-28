وفاة لاعبة ترايثلون يابانية خلال التدريبات في باريس

أعلنت المدعية العامة لبلدية أورليان إيمانويل بوشينك-بورين يوم الخميس وفاة لاعبة ترايثلون يابانية كانت تستعد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس عام 2024 بعد سقوطها في التدريبات.

ولم ترغب النيابة العامة في تأكيد هوية الرياضية لكن الاتحاد الدولي للترايثلون ومقره لوزان أعلن أن الرياضية المتوفاة هي تسودوي ميازاكي التي كانت تتدرب في فرنسا بعد مشاركتها في مسابقة لكأس العالم في إسبانيا.

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وحسب الادعاء كانت الضحية البالغة من العمر 25 عامًا تستقل دراجة هوائية مع دراجين آخرين من الفريق الياباني، عندما "سقطت فجأة، وانعطفت إلى الاتجاه المقابل" لحظة مرور سيارة أخرى وأضاف أن الشابة توفيت رغم تدخل رجال الإنقاذ.

وفتحت النيابة تحقيقاً أوكل للشرطة المحلية بجريمة القتل غير العمد للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت المدعية العامة في بيان أن "التحريات الأولى التي أجريت لسائق السيارة المعنية وهو رجل ألماني الجنسية مقيم في فرنسا، سلبية"، مشيرة الى أنه تم طلب تشريح الجثة.

وأعرب عمدة سانت-كري-اون-فال في تصريح لوكالة فرانس برس عن أسفه على "حادث مروري مأساوي".

وأوضح الممثل المنتخب للبلدة الصغيرة في ضواحي أورليان: "يتعلق الأمر بلاعبة ترايثلون من الفريق الياباني الذي يتدرب في سولوني. كان بإمكانها المشاركة في أولمبياد باريس".

ويقيم مدير فني للفريق الياباني هيديو فوكوي في سولوني في لواريه منذ عام 2019 للتحضير لأولمبياد باريس. وتتمثل مهمته في تحليل تقنيات التدريب في فرنسا والتحضير لاستقبال لاعبي الترايثلون اليابانيين المشاركين في اولمبياد باريس 2024.