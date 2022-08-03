السعودية تطلب استضافة "الألعاب الآسيوية الشتوية" 2029 في تروجينا

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يوم الأربعاء تقدمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي أبدت من خلاله رغبة السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 في "تروجينا" بنيوم.

وتضمن الطلب استعراض الرؤية الطموحة للسعودية التي ستدعم تروجينا لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية والذي يُتوقع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها كأول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث بعد أن استضافته كل من اليابان الصين كوريا الجنوبية وكازاخستان ابتداءً من عام 1986.

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وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية "كما أن طلب استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية يعد تأكيداً على التنوع الجغرافي والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وترغب مشاركتها مع العالم".

يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر والتي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها.