عابدي يتحدث عن إعداد الرياضيين لـ "الألعاب الآسيوية الشتوية" 2029

أكد فائق عابدي أول رياضي سعودي يشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية أن تنظيم الأحداث العالمية الكبرى يعود بالنفع على الرياضيين السعوديين مضيفا بأن الاستعداد ادورة 2029 يجب أن يبدأ من الآن

وكشف عابدي في لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية" : تنظيم الأحداث العالمية يعود بالفائدة الكبيرة على السعوديين وأعتقد أن تشارك أكثر من 32 دولة في دورة الألعاب الشتوية الآسيوية، ويجب أن نبدأ من الآن بالاستعداد كي ننافس في دورة الألعاب الشتوية الآسيوية في عام 2029.