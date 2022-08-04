.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هادي صوعان: السعودية جاهزة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية

  • الخط

هادي صوعان: السعودية جاهزة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد العداء السعودي هادي صوعان البطل الأولمبي السعودي والفائز بفضية أولمبياد سدني عام 2000 قدرة السعودية على استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا بنيوم.

وكشف صوعان في لقاء مع "العربية": دائما ما تواجدت السعودية في المحافل الدولية ودخلت الآن مجال استضافة البطولات الكبرى وبتنوع التضاريس نستطيع استضافة أي حدث رياضي.

وأضاف تركي العواد لاعب كرة القدم السابق: طلب استضافة الألعاب الشتوية الآسيوية مفاجأة سعيدة وهذا النوع من الاستضافات يفتح لنا أبوابا جديدة.

وشدد صوعان على أنه "بناء على تصحيح المسار الرياضي في السعودية فإن الأرقام تدل على زيادة في عدد الرياضيين ولدينا عدد من البرامج التي ستنضج الرياضيين للمنافسة في 2029".

واختتم العواد: الكثير من التحديات تواجه السعودية في استضافة هذه الألعاب تحديدا من جانب البنية التحتية وإحدى التحديات هي إعداد الرياضيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحركات لطالبان بموقع مقتل الظواهري تثبت علمها المسبق بوجوده تحركات لطالبان بموقع مقتل الظواهري تثبت علمها المسبق بوجوده
اكتشف المزيد