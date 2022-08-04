هادي صوعان: السعودية جاهزة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية

أكد العداء السعودي هادي صوعان البطل الأولمبي السعودي والفائز بفضية أولمبياد سدني عام 2000 قدرة السعودية على استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا بنيوم.
وكشف صوعان في لقاء مع "العربية": دائما ما تواجدت السعودية في المحافل الدولية ودخلت الآن مجال استضافة البطولات الكبرى وبتنوع التضاريس نستطيع استضافة أي حدث رياضي.
وأضاف تركي العواد لاعب كرة القدم السابق: طلب استضافة الألعاب الشتوية الآسيوية مفاجأة سعيدة وهذا النوع من الاستضافات يفتح لنا أبوابا جديدة.
وشدد صوعان على أنه "بناء على تصحيح المسار الرياضي في السعودية فإن الأرقام تدل على زيادة في عدد الرياضيين ولدينا عدد من البرامج التي ستنضج الرياضيين للمنافسة في 2029".
واختتم العواد: الكثير من التحديات تواجه السعودية في استضافة هذه الألعاب تحديدا من جانب البنية التحتية وإحدى التحديات هي إعداد الرياضيين.
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