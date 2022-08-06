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أنس جابر تودع "سان خوسيه" من ربع النهائي

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أنس جابر
أنس جابر خلال اللقاء

أنس جابر تودع "سان خوسيه" من ربع النهائي

سان فرانسيسكو - أ ف ب

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ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً في كرة المضرب، الدور ربع النهائي لدورة سان خوسيه الأميركية على الملاعب الصلبة، بخسارتها أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-7 (5-7) و2-6 الجمعة.

وهذا الفوز الثالث من ثلاث مباريات، وبست مجموعات نظيفة، للروسية على جابر وصيفة بطولة ويمبلدون الأخيرة في إنجاز تاريخي للاعبين العرب.

وكانت أول مواجهتين بين اللاعبتين في 2019، وحسمت الروسية الثالثة في ساعة و41 دقيقة. وضربت كودرميتوفا 30 كرة فائزة مقابل 17 للتونسية.

وتلتقي كودرميتوفا في نصف النهائي الأميركية شيلبي رودجرز الفائزة على مواطنتها أماندا أنيسيموفا 6-4 و6-4.

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