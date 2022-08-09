سيرينا ويليامز تلمح إلى قرب اعتزالها

كشفت نجمة التنس الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز يوم الثلاثاء، أنها على وشك الاعتزال ونهاية مشوارها بملاعب التنس.

وحققت سيرينا وليامز، الحائزة على 23 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، أول انتصار لها خلال أكثر من عام عندما حققت الفوز في أولى مبارياتها ببطولة كندا المفتوحة للتنس يوم الاثنين.

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وكشفت سيرينا عبر مقال لمجلة "فوغ" الشهيرة المعنية بالموضة وأسلوب الحياة، أنها قررت إنهاء مسيرتها كلاعبة تنس، وكتبت في مقالها: أنا هنا لأخبركم بأنني أبتعد عن التنس، وأتجه إلى أشياء أخرى مهمة بالنسبة لي.

والتزمت سيرينا وليامز بالمشاركة في بطولة سينسيناتي المقررة بعد أيام وكذلك بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" المقررة في وقت لاحق من أغسطس لالجاري، ويبدو أنها ستكون آخر بطولة بالنسبة لها.



وقالت وليامز (40 عاماً): للأسف لم أكن مستعدة للفوز ببطولة ويمبلدون هذا العام، ولا أعرف ما إذا كنت سأصبح مستعدة للفوز في نيويورك. لكنني سأحاول. وستكون المنافسات السابقة لها ممتعة.