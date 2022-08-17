جوشوا: سأستعيد الأحزمة.. وأوسيك: أنتظر نزالاً أسطورياَ

أكد الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عزمه على استعادة الأحزمة التي فقدها، فيما أشار الأوكراني أولكسندر أوسيك إلى أنه ينتظر نزالاً أسطوريا يوم السبت في جدة على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

وأكد البريطاني ونظيره الأوكراني في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء على جاهزيتهما التامة لخوض النزال المرتقب.

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وقال جوشوا: أتطلّع لنزال تاريخي يوم السبت لأستعيد الأحزمة، لقد تدريب مع فريقي بشكل ممتاز، ورفعنا مستوى التدريبات والتركيز الذهني.

وزاد: ما يدفعني هو شغفي بالمنافسة والتطوّر دائمًا قبل كل شيء، الأحزمة هي نتاج النجاح، ولكنها ليست الهدف الأوّل.

وأبدى أوسيك سعادته بزيارته الثالثة إلى السعودية، وقال: هذا النزال مهمّ للغاية، سيكون نزالًا أسطوريًا بكلّ تأكيد، خصوصًا أننا تواجهنا من قبل.

والتقى الملاكمان في سبتمبر الماضي وفاز أوسيك على نظيره أنتوني جوشوا بحضور 60 ألف متفرج.









