هوليفيلد لـ "العربية": نزال البحر الأحمر سيكون "ملهماً"

أوضح إيفاندر هوليفيلد الملاكم الأميركي الشهير السابق أن نزال البحر الأحمر سيكون ملهما للشباب مضيفا أن بداياته في الرياضة كانت في صغره قبل وصوله إلى القمة.

وكشف هوليفيلد في لقاء مع مراسل "العربية" في جدة: نزال البحر الأحمر سيكون رائعا ومصدر إلهاما للشباب، بدأت الملاكمة عندما كنت صغيرا.

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وأضاف: الملاكمة اختلفت في أميركا عن السابق ولم تعد إحدى الرياضات المفضلة كما أن الشغف قل لممارستها ما جعل الملاكمون يعدون أكثر الرياضيين فقراً لأنها غير محمية.

واختتم الملاكم الشهير بأن أبرز ذكرياته مانت عندما مثل الولايات المتحدة الأميركية في أولمبياد لوس أنجليس 1984 وحينها لم يكن هناك الكثير من الملاكمين الأميركيين.

وأكمل هوليفيلد بطل الملاكمة للوزن الثقيل السابق والذي بدأت مسيرته في 1984 وانتهت في 2011 57 نزالا فاز في 44 منها 29 بالضربة القاضية وخسر 10.

وحقق هوليفيلد في مسيرته بطولة رابطة الملاكمة العالمية وبطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة.