.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإعلان عن جوائز قياسية لبطولة أميركا المفتوحة

  • الخط
مدفيديف فاز في النسخة الماضية

الإعلان عن جوائز قياسية لبطولة أميركا المفتوحة

نيويورك - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

ستَمنح بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابعة البطولات الاربع الكبرى مجموع جوائز بقيمة قياسية ستبلغ 60.1 مليون دولار هذا العام مع تخصيص 2.6 مليون دولار للفائز والفائزة بلقب الفردي، ضعف ما سيحصل عليه الوصيف، وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب يوم الخميس.

ويتجاوز إجمالي الجوائز المالية القيمة السابقة البالغة 57.5 مليون دولار العام الماضي، مع زيادة لافتة للاعبين واللاعبات خلال الادوار الأولى.

وقد تم تخصيص 80 ألف دولار لكل لاعب يخرج من الدور الاول و121 ألفاً في الثاني. وتمثّل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 85% و57% على التوالي منذ عام 2016.

كما سيتم توزيع أكثر من 6.25 مليون دولار في التصفيات، أي زيادة بنسبة 223 في المئة مقارنة مع عام 2016.

وسيحصل بطلا منافسات الزوجي على 688 ألف دولار لكل فريق، وهو ضعف ما سيحصل عليه الثنائي الوصيف وتنطلق منافسات فلاشيغ ميدوز في 29 أغسطس الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الروس يستبدلون قهوة"ستار باكس" الأميركية بـ "ستارز كوفي" الروسية الروس يستبدلون قهوة"ستار باكس" الأميركية بـ "ستارز كوفي" الروسية
اكتشف المزيد