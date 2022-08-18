الإعلان عن جوائز قياسية لبطولة أميركا المفتوحة

ستَمنح بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابعة البطولات الاربع الكبرى مجموع جوائز بقيمة قياسية ستبلغ 60.1 مليون دولار هذا العام مع تخصيص 2.6 مليون دولار للفائز والفائزة بلقب الفردي، ضعف ما سيحصل عليه الوصيف، وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب يوم الخميس.
ويتجاوز إجمالي الجوائز المالية القيمة السابقة البالغة 57.5 مليون دولار العام الماضي، مع زيادة لافتة للاعبين واللاعبات خلال الادوار الأولى.
وقد تم تخصيص 80 ألف دولار لكل لاعب يخرج من الدور الاول و121 ألفاً في الثاني. وتمثّل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 85% و57% على التوالي منذ عام 2016.
كما سيتم توزيع أكثر من 6.25 مليون دولار في التصفيات، أي زيادة بنسبة 223 في المئة مقارنة مع عام 2016.
وسيحصل بطلا منافسات الزوجي على 688 ألف دولار لكل فريق، وهو ضعف ما سيحصل عليه الثنائي الوصيف وتنطلق منافسات فلاشيغ ميدوز في 29 أغسطس الحالي.
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