طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في "ألعاب التضامن الإسلامي"

توج طارق حامدي بالميدالية الذهبية للكاراتيه كومتيه +84 كيلوغرام بعد فوزه على خصمه الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي.
وتغلب حامدي على إسماعيلوف قوربان في نهائي الدورة لوزن +84 كيلوغرام بنتيجة 10 - 4 لتصبح هذه الميدالية العاشرة له في مسيرته.
وافتتح حامدي مشواره في الدورة بالفوز على التونسي أحمد خاطر بالترجيح ليتأهل إلى ربع النهائي ويهزم القطري خالد حسنين بنتيجة 3 - 0 قبل تجاوز التركي سين فاتح 2 - 0 وهزيمة الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان 10 - 4.
وتوج حامدي في مسيرته بالميدالية الذهبية في 3 مناسبات سابقة جميعها في بطولة آسيا للكاراتيه 2017 و2019 و2021 كما حقق فضية الكاراتيه كومتيه للوزن نفسه في أولمبياد طوكيو الماضي.
-
الأمير محمد بن سلمان يستقبل طارق حامديالتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.وعبر الأمير محمد بن سلمان عن تهنئته لحامدي ... رياضات متنوعة
-
استقبال كبير لطارق حامدي في جدةوصلت صباح يوم الاثنين البعثة السعودية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ... رياضة سعودية
-
طارق حامدي: كنت أتمنى تحقيق الميدالية الذهبيةفيديو الرياضة