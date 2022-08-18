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طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في "ألعاب التضامن الإسلامي"

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طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في "ألعاب التضامن الإسلامي"

العربية.نت

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توج طارق حامدي بالميدالية الذهبية للكاراتيه كومتيه +84 كيلوغرام بعد فوزه على خصمه الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وتغلب حامدي على إسماعيلوف قوربان في نهائي الدورة لوزن +84 كيلوغرام بنتيجة 10 - 4 لتصبح هذه الميدالية العاشرة له في مسيرته.

وافتتح حامدي مشواره في الدورة بالفوز على التونسي أحمد خاطر بالترجيح ليتأهل إلى ربع النهائي ويهزم القطري خالد حسنين بنتيجة 3 - 0 قبل تجاوز التركي سين فاتح 2 - 0 وهزيمة الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان 10 - 4.

وتوج حامدي في مسيرته بالميدالية الذهبية في 3 مناسبات سابقة جميعها في بطولة آسيا للكاراتيه 2017 و2019 و2021 كما حقق فضية الكاراتيه كومتيه للوزن نفسه في أولمبياد طوكيو الماضي.

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