نادال أمام فرصة استعادة صدارة التصنيف في سينسيناتي

يتمتع نجم التنس الإسباني رافائيل نادال بفرصة غير متوقعة لتصدر الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين مجددا عندما يخوض مباراته القادمة في دورة سينسيناتي.
ويفتتح نادال الاسبوع الجاري في المركز الثالث بالتصنيف خلف الروسي دانييل ميدفيديف والألماني أليكساندر زفيريف ويأتي ذلك بعد موسم رائع، حيث نجح صاحب الـ36 عاما في الفوز بلقبين من البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في ملبورن وباريس، بالإضافة إلى بطولتين على مستوى جولة لاعبي التنس المحترفين.
وسينتزع نادال، الذي سيواجه الكرواتي بورنا كورتيش يوم الأربعاء صدارة التصنيف العالمي من ميدفيديف في حال فوزه باللقب في سينسيناتي هذا الأسبوع وفشل النجم الروسي في الوصول لدور الثمانية.
وقال نادال: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي أن يكون لدي تلك الفرصة، وهذا شيء لم أتوقع أبدا أنه قد يحدث مجددا".
وأضاف: "الأمر الرئيسي بالنسبة لي هو أن أكون بصحة جيدة وأن أنهي الموسم مشاركا في البطولات التي أرغب في اللعب فيها".
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