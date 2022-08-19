أوسيك.. "سلافي" استعد للنزال بـ "موضة الحرب"

يؤمن أوليكساندر أوسيك الملاكم الأوكراني الضخم بضرورة الاتصال العرقي الذي يجمع بين روسيا وأوكرانيا رغم محاولاته السابقة في الوقوف دفاعاً عن بلاده كما اعتاد أن يعكس وطنيته في نزالاته ومؤتمراته الخاصة بالنزالات.



ويواجه أوسيك خصمه البريطاني أنتوني جوشوا في نزال البحر الأحمر في الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم السبت المقبل إذ يأمل في الحفاظ على أحزمته التي توج بها أمام المنافس نفسه في سبتمبر 2021 وهي WBA Super وIBF وWBO وIBO بالإضافة إلى لقب Ring Magazine الذي تخلى عنه الملاكم البريطاني تايسون فيوري مطلع الأسبوع.



في 2014، رفض "القط" أوسيك كما يحلو تسميته لمشجعيه الإجابة في أكثر من مناسبة التعليق على حرب القرم بين أوكرانيا وروسيا لتحريف تصريحاته على حد قوله مؤكدا بأنه يملك عددا من الجماهير الروس ويجب عدم التفرقة بين الشعبين "لأننا جميعاً سلاف" قبل أن يدلي بتصريح آخر بأن القرم تنتمي للرب.

والسلاف هم أكبر مجموعة عرقية لغوية في أوروبا ويعود تاريخهم إلى القرن السادس الميلادي وتعد 19 دولة يعود مواطنوها إلى أصول سلافية وهي روسيا وأوكرانيا وسلوفاكيا وبولندا والتشيك وروسيا البيضاء وكرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود وصربيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك ومقدونيا والمجر ومولدوفا.



واعترف أوسيك أنه حينها خسر قرابة 5 كيلوغرامات من وزنه ما قد يستبعده من النزالات مستقبلاً إلا أن إيدي هيرن منظم النزالات كشف أن "القط" زاد قرابة 10 كيلوغرامات كما يعتقد عن نزاله السابق في لندن حينها كان يزن 100 كيلوغرام.



وظهر أوسيك منذ فترة ليست بالقصيرة بقصة شعر مميزة حيث يظهر جانبي الرأس وفي النصف خصلة شعر طويلة وهي تسمى "أوسيليديتس" وهي قصة شعر معنية بـ "Cossacks" وهم المحاربون القدامى في جنوب وشرق أوكرانيا وأجزاء من روسيا، ما يعكس شخصيته القتالية قبل النزال المنتظر.