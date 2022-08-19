أوسيك وكرة القدم.. بداية متعثرة ومتابعة مستمرة

تستحوذ كرة القدم على اهتمام أولكساندر أوسيك الملاكم الأوكراني، كغالبية محترفي الرياضات المختلفة، ويحرص على متابعة المباريات الهامة ومساندة الفرق التي يشجعها.

وينازل أوسيك خصمه البريطاني أنتوني جوشوا في نزال البحر الأحمر في الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم السبت المقبل إذ يأمل الحفاظ على أحزمته التي توج بها أمام نفسه في سبتمبر 2021 وهي WBA Super وIBF وWBO وIBO بالإضافة إلى لقب Ring Magazine الذي تخلى عنه الملاكم البريطاني تايسون فيوري مطلع الأسبوع.

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وبدأ أوسيك مسيرته في الرياضة بكرة القدم وصولا إلى الخامسة عشرة عندما كان لاعبا في الفئات السنية لنادي تافريا سمفيروبول إلا أن عام 2002 كان آخر عام له في المعشب الأخضر.







لكن أوسيك لم يوقف إظهار اهتمامه بالرياضة الشهيرة إذ ظهر في أكثر من مناسبة وهو يحضر مباريات كرة قدم أو برفقة المشجعين كما مارس اللعبة في العام الحالي قبل عودته إلى معسكره الخاص استعدادا لنزال البحر الأحمر أمام أنتوني جوشوا.



في نوفمبر 2018 ظهر أوسيك خلال فقرة قياس الوزن أمام خصمه توني بيلو متوشحا بشعار نادي مانشستر سيتي حول رقبته قبل أن يظهر بعد فوز الفريق السماوي على جاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي إلى جانب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى الفريق.



وفي فبراير من العام الحالي رصدت العدسات الملاكم الأوكراني حاضراً لقاء تشيلسي الإنجليزي وليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا في لندن والتي انتصر فيها الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.



وخلال فترة المعسكرات الشتوية الماضية للأندية التحق أوسيك بمعسكر نادي بوليسيا جيتومير الذي يلعب في الدرجة الثانية الأوكرانية وحينها كان الفريق يقيم في أنطاليا التركية وخاض برفقته عدة تدريبات قبل المشاركة لخمس عشرة دقيقة في وديته أمام فينيس ريفني الأوكراني كما أهدر حينها فرصة محققة لتسجيل هدف في المباراة الودية.