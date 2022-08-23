مشجعة تقاضي كيريوس بعد وصفها بـ"المخمورة" في نهائي ويمبلدون

بدأت مشجعة كانت ضمن الحضور في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس إجراءات قانونية ضد النجم الأسترالي نيك كيريوس الذي وصفها بأنها مخمورة كما لو كانت قد تناولت "700 مشروب".

وأخرجت المحامية البولندية أنا بالوس من مدرجات الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون خلال المباراة النهائية في يوليو الماضي بعدما ادعى كيريوس أنها كانت مخمورة، وشوشت عليه خلال المباراة التي خسرها أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

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وقال كيريوس للحكم خلال أحد الفواصل في المباراة، إن المشجعة في حالة سكر، وأضاف :"تبدو وكأنها تناولت نحو 700 مشروب وتتحدث إلي بعد كل نقطة."

وطالبت بالوس محامييها في شركة "بريت ويلسون إل.إل.بي" للمحاماة في لندن، ببدء إجراءات اتهام كيريوس، 27 عاما، بالتشهير، وستحال القضية إلى المحكمة العليا في لندن في حال عدم التوصل إلى "حل سريع".

وذكرت بالوس في بيان أصدرته عبر شركة المحاماة :"يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022، حضرت نهائي بطولة ويمبلدون للتنس برفقة أمي. كان حدثا نتطلع إليه منذ فترة. وخلال المباراة، أطلق نيك كيريوس ادعاء طائشا ولا أساس له من الصحة ضدي."

وتابعت :"هذا لم يتسبب في ضرر لي خلال اليوم فقط بإبعادي من الملعب، ولكن الادعاء الخاطئ للسيد كيريوس تم بثه واطلع عليه الملايين حول العالم، وهو ما سبب لي وعائلتي أضرارا ومحنة كبيرة."