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بسبب اللقاح.. ديوكوفيتش ينسحب من بطولة أميركا

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نوفاك دجوكوفيتش (شترستوك)
ديوكوفيتش لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا

بسبب اللقاح.. ديوكوفيتش ينسحب من بطولة أميركا

بلغراد - فرانس برس

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أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الخميس، قبيل قرعة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، أنه لن يتمكن من المشاركة في آخر البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 29 الحالي، لأنه غير قادر على دخول الأراضي الأميركية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكورونا.

وقال ديوكوفيتش في حسابه على "تويتر": لسوء الحظ، لن أتمكن هذه المرة من السفر إلى نيويورك من أجل المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حظاً سعيداً لزملائي اللاعبين! سأُبقي نفسي في حالة بدنية جيدة وحالة ذهنية إيجابية بانتظار العودة إلى المنافسة.

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