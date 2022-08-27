نادال "سعيد للغاية" بعودة فيدرر

لم يشارك الشهير روجر فيدرر في أي بطولة رسمية للتنس منذ أكثر من عام ولهذا السبب ينتظر كثيرون ومنهم المخضرم رافائيل نادال بفارغ الصبر عودة النجم السويسري المتميز للملاعب من جديد في الشهر المقبل.



وغاب فيدرر (41 عاما) عن الملاعب والبطولات منذ بطولة ويمبلدون في العام الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية أخرى لإصلاح إصابة في الركبة وهي مشكلة تزعجه في المراحل الأخيرة من مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات.



ويتوقع أن يعود فيدرر الذي حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إلى الملاعب من جديد في سبتمبر المقبل عندما يلعب إلى جانب منافسه وصديقه نادال في الزوجي في كأس ليفر في لندن قبل المشاركة في بطولة سويسرا داخل القاعات في مدينته بازل في الشهر التالي.



وقبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة في نيويورك الاثنين المقبل قال نادال للصحافيين الليلة الماضية: بالطبع أنا سعيد للغاية بعودة روجر إلى الملاعب.



وأضاف نادال الذي حصد 22 لقبا كبيرا وهو رقم قياسي غير مسبوق: أتمنى أن يكون في صحة جيدة تسمح له بالقيام بذلك. نعم لننتظر. لقد غاب روجر عن الملاعب مدة طويلة. لذا أتمنى أن ينجح في العودة من جديد.



وخضع فيدرر لثلاث عمليات جراحية في الركبة خلال العامين الماضيين ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ هزيمته في دور الثمانية في ويمبلدون 2021 أمام البولندي هوبرت هوركاتش.



ورغم الغياب الطويل عن الملاعب والذي استمر لنحو 14 شهرا احتفظ فيدرر بمكانه على رأس قائمة لاعبي التنس الأعلى دخلا في العالم للعام 17 مؤكدا بذلك مستوى شعبيته على مستوى اللعبة.



وقال نادال أيضا: الأمر الأكثر أهمية في هذه المرحلة من مسيرته المهنية هو الصحة والسعادة. فلو كان سليما وسعيدا بما يكفي للعودة للملاعب فسيكون ذلك عظيما. وإن لم يكن كذلك فإننا نقول له شكرا على كل ما قدمته من إنجازات. أنا على ثقة بأن روجر سيستمر في الملاعب لبعض الوقت. أتوق للعب إلى جانبه في كأس ليفر.



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