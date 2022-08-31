أميركا المفتوحة: فوز ألكاراز وشفيونتيك وخسارة بطلة ويمبلدون

عبرت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا بسهولة الى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابعة البطولات الكبرى في كرة المضرب فيما خرجت حاملة لقب بطولة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من الاختبار الاول بسقوطها امام فرنسية مغمورة.

وأنهت شفيونتيك التي لم تتجاوز أبدًا الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز المباراة امام الايطالية جاسمين باوليني (56) 6-3، 6-صفر في غضون ساعة وسبع دقائق على ملعب لويس أرمسترونغ.

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وتلتقي حاملة لقب رولان غاروس في الدور التالي بطلة الولايات المتحدة الممفتوحة عام 2017 صاحبة الارض سلوان ستيفنز (51) بعد فوزها على البلجيكية غريت مينين (110) 6-1، 3-6، 3-6.

قالت شفيونتيك بعد الفوز "كان هذا اختبارًا جيدًا بالنسبة للدور الاول، يسمح لي بإيجاد ايقاعي وأقوم بالتعديلات المناسبة".

وهيمنت شفيونتيك على المباراة باكرًا في المجموعة الاولى كاسرة إرسال منافستها في الشوطين الثالث والخامس لتتقدم 4-1.

ورغم أن الايطالية نجحت في رد الكسر مقلصة الفارق الى 4-2، إلا ان اللاعبتين تبادلتا الكسر مجددًا في الاشواط الثلاثة التالية لتحسم البولندية المجموعة 6-3. ولم تقوَ باوليني على مقاومة قوة اللاعبة المتوجة بستة ألقاب هذا العام في المجموعة الثانية لتخسرها من دون الفوز بأي شوط.

وخرجت ريباكينا (25 عالميًا) المتوجة الشهر الفائت بأول لقب كبير في مسيرتها بسقوطها امام الفرنسية كلارا بوريل المصنفة 131 بمجموعتين نظيفين 6-4، 6-4.

على الرغم من فوزها في ويمبلدون حصلت ريباكينا على تصنيف منخفض في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب قرار رابطة المحترفين "أيه تي بي" والمحترفات "دبليو تي ايه" عدم احتساب نقاط البطولة اعتراضًا على حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية حرب أوكرانيا. ولم تكن ريباكينا في يومها بعد أن ارتكبت 37 خطأ مباشرًا خلال المباراة.

وتعتبر أفضل نتيجة لبوريل (21 عامًا) في بطولة كبرى بلوغها الدور الثالث في رولان غاروس 2020.

وتأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة عالميًا بفوزها على الاميركية كاثرين هاريسون (243) 6-1، 6-3 وصاحبة الارض جيسيكا بيغولا الثامنة على حساب السويسرية فيكتوريا غولوبيتش (89) 6-2، 6-2.

ورافقتهما الاسبانية غاربينني موغوروسا، المتوجة بلقبين كبيرين والمصنفة عاشرة عالميًا، بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون (57) 6-3، 7-6 (7/5) والتشيكية بترا كفيتوفا (21) بطلة ويمبلدون مرتين بتفوقها على الروسية إريكا أندريفا 7-6 (7-3)، 6-صفر والتشيكية الاخرى كارولينا بليشكوفا (22) الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 6-2، 4-6، 7-6 (10/8).

وبلغ كارلوس ألكاراز الرابع عالميًا، الدور الثاني بعد انسحاب منافسه الارجنتيني سيباستيان باييس عندما كان الاسباني متقدمًا 7-5، 7-5، 2-صفر بعد ساعتين و31 دقيقة على الملعب الرئيسي "آرثر آش".

قال صاحب الـ19 عامًا الذي بلغ الدور ربع النهائي العام الماضي "لا يريد أحد أن يرى نهاية مباراة على هذا النحو. سيباستيان لاعب رائع، يقاتل على كل كرة ويستحق أمور أفضل".

بعد مجموعة ثانية محتدمة استمرت 83 دقيقة، دعا باييس، المصنف 37 عالميًا، معالجه من أجل وقت طبي مستقطع ولكنه استسلم بعد شوطين في المجموعة الثالثة.

وتأهل أيضًا الى الدور الثاني البريطاني كاميرون نوري المصنف تاسعًا عالميًا بفوزه على الفرنسي بونوا بير (173) 6-صفر، 7-6 (7/1)، 6-صفر والبلغاري غريغور ديميتروف (19) الفائز على الاميركي ستيف جونسون (110) 6-3، 6-2، 6-2.