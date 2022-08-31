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فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى الدور الثالث

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التونسية خلال اللقاء

فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى الدور الثالث

نيويورك - فرانس برس

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بلغت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالمياً الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام بفوزها على الأميركية الشابة إليزابيت ماندليك المصنفة 144 عالميا 7-5 و6-2 يوم الأربعاء.

واجهت التونسية صمودا كبيرا من ماندليك المشاركة ببطاقة دعوة وابنة التشيكية الأصل الأسترالية الجنسية هانا ماندليكوفا الفائزة بأربعة القاب كبرى في الثمانينيات، في المجموعة الأولى حتى إن الأخيرة تقدمت عليها 5-4 وكان الإرسال في حوزتها لحسم المجموعة في صالحها، لكن التونسية تداركت الموقف وفازت بالأشواط الثلاثة التالية لتفوز بها في 44 دقيقة.

وتقدمت جابر 3-صفر في المجموعة الثانية بعد أن كسرت إرسال منافستها في الشوط الثاني وحافظت على تقدمها لتفوز بها بنتيجة 6-2 وتنهي المباراة في ساعة و17 دقيقة.

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