نادال يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة أميركا المفتوحة

أفلت نجم التنس الإسباني رافائيل نادال من المفاجآت المبكرة وتأهل إلى الدور الثاني ببطولة أميركا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز" بعدما حول تأخره بمجموعة أمام الأسترالي رينكي هيغيكاتا إلى الفوز 4 - 6 و6 - 2 و6 - 3 و6 - 3 صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش ضمن منافسات الدور الأول.

وقدم الأسترالي هيغيكاتا المصنف 198 على العالم بداية قوية في أبرز مباراة في مسيرته لينتزع المجموعة الأولى، لكن النجم الإسباني نادال استعاد توازنه في الوقت المناسب وفرض تفوقه في المجموعات الثلاث الأخرى.

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واحتاج نادال إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة لحسم المباراة أمام منافسه الأسترالي والتأهل للقاء الإيطالي فابيو فونيني في الدور الثاني.

وهذه المرة الأولى منذ خمسة أعوام التي يخسر فيها نادال المجموعة الأولى بمشواره في إحدى بطولات "غراند سلام" أمام لاعب من خارج المراكز الـ 100 الأولى بالتصنيف العالمي.

وخسر نادال المجموعة الأولى في مشواره ببطولة أميركا المفتوحة أمام تارو دانييل في 2017 ، لكنه قلب موازين المباراة لصالحه وفاز في المجموعات الثلاث التالية 6 - 3 و6 - 2 و6 - 2 .