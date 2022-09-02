أنس جابر تتأهل للدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة

صعدت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة أميريا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) بعدما حققت انتصارا مثيرا أمام الأميركية شيلبي روجرز وتغلبت عليها 4 - 6 و6 - 4 و6 - 3 يوم الجمعة في افتتاح منافسات الدور الثالث.

وأصبحت روجرز ثالث لاعبة أميركية تطيح بها أنس جابر، المصنفة الخامسة على العالم، من البطولة الحالية حيث أطاحت بماديسون برينغل وإليزابيث ماندليك من الدورين الأول والثاني.

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وحققت روجرز بداية قوية في المباراة لتنتزع المجموعة الأولى لكن أنس جابر استعادت التوازن في الوقت المناسب وفرضت تفوقها بشكل واضح في المجموعتين الثانية والثالثة.

وكانت أنس جابر قد حسمت كل من مباراتيها الأوليين في البطولة الحالية بمجموعتين متتاليتين، لكنها واجهت منافسة أكثر صعوبة أمام روجرز المصنفة 31 على العالم.