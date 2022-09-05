أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة

صعدت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة على العالم، للمرة الأولى إلى دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) بعدما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 7 / 6 و6 / 4 صباح الاثنين ضمن منافسات الدور الرابع.

وتلتقي أنس جابر في دور الثمانية، الأسترالية آيلا تومليانوفيتش التي تأهلت بالفوز على الروسية لودميلا سامسونوفا 7 / 6 و6 / 1 ليكون التأهل الثاني لها على التوالي إلى دور الثمانية ببطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

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وحققت أنس جابر الفوز الأول لها على كودميرتوفا علما بأن المباراة كانت الرابعة بينهما.

وتقدمت كودميرتوفا 5 / 2 خلال المجموعة الأولى من المباراة لكن أنس جابر استعادت توازنها في الوقت المناسب وقلبت الموازين لصالحها في المجموعة الأولى قبل أن تفرض تفوقها فيي المجموعة الثانية وتنتزع بطاقة التأهل على حساب منافستها الروسية المصنفة 18 للبطولة.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة ونصف الساعة لحسم مباراتها في الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز.

وجاء الفوز استمرارا لتألق النجمة التونسية التي تعد أول لاعبة عربية تصل إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات وتصل إلى مراحل متقدمة في بطولات غراند سلام.

وأصبحت أنس جابر ثالث لاعبة إفريقية تصل إلى دور الثمانية ببطولة أميركا في حقبة البطولات المفتوحة التي بدأت عام 1968 ، حيث سبقها إلى ذلك لاعبتا جنوب إفريقيا مارينا جودوين في عام 1968 وأماندا كوتزر في نسخ 1994 و1996 و1998 .

وحققت أنس جابر الفوز في كلتا مباراتيها السابقتين أمام تومليانوفيتش، وجاء الفوز الثاني في بطولة روما هذا العام.

وتأهلت الأميركية كوري جوف المصنفة 12 للبطولة إلى دور الثمانية أيضا ببالفوز على الصينية شواي تشانغ 7 / 5 و7 / 5.

وستلتقي جوف في دور الثمانية، الفرنسية كارولين غارسيا التي تأهلت بالفوز على الأميركية أليسون ريسك 6 / 4 و6 / 1.