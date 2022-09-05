السعودية تستضيف بطولة العالم للدراجات النارية

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، يوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "دورنا سبورت" مالكة الحقوق التجارية لبطولة "موتو جي بي" لاستضافة البطولة مستقبلا.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ووقعها الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، بجانب كارميلو إيزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة "دورنا سبورت".

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وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على "تويتر": سعدت بحضور توقيع اتفاقية التعاون، نتطلع إلى تنظيم أفضل سباقات للدراجات النارية بالعالم في السعودية.