أنس جابر تهزم تومليانوفيتش وتصل نصف نهائي أميركا المفتوحة

باتت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 (7-4) يوم الثلاثاء في ربع النهائي.
وتلتقي جابر البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا أو الأميركية كوكو غوف في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الغراند سلام بعدما كانت خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع يوليو الماضي.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
فلاشينغ ميدوز: أنس جابر إلى الدور الثالثبلغت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالمياً الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام بفوزها على ... رياضات متنوعة
-
أنس جابر تتأهل للدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحةصعدت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة أميريا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) بعدما حققت انتصارا مثيرا أمام ... رياضات متنوعة
-
أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحةصعدت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة على العالم، للمرة الأولى إلى دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) بعدما تغلبت على ... رياضات متنوعة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية