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أنس جابر تهزم تومليانوفيتش وتصل نصف نهائي أميركا المفتوحة

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فرحة التونسية

أنس جابر تهزم تومليانوفيتش وتصل نصف نهائي أميركا المفتوحة

نيويورك - فرانس برس

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باتت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 (7-4) يوم الثلاثاء في ربع النهائي.

وتلتقي جابر البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا أو الأميركية كوكو غوف في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الغراند سلام بعدما كانت خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع يوليو الماضي.

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