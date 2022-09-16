ديوكوفيتش: فيدرر حقق تميزه بـ "نزاهة"

قال نوفاك ديوكوفيتش إن روجر فيدرر وصل إلى درجة التميز بعدما أعلن اللاعب السويسري اعتزاله التنس بعد كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن.

وأعلن فيدرر (41 عاما)، الذي أعاد تعريف اللعبة بمهارته ورشاقته، يوم الخميس أن الإصابات التي عانى منها في السنوات الماضية وضعت حدا لمسيرته التي فاز خلالها بعشرين لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

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وأغدق كثيرون على فيدرر بالمديح وآخرهم ديوكوفيتش الذي كان أحد أشرس منافسيه في رحلة صعود النجم الصربي إلى عرش اللعبة.

وأضاف ديوكوفيتش، الذي حقق 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، عبر انستغرام "روجر، من الصعب التعامل مع هذا اليوم، أو التعبير بالكلمات عن كل ما جمعنا في هذه الرياضة سويا. أكثر من عقد من اللحظات التي لا تصدق والمعارك الجديرة بإعادة التفكير فيها. حددت مسيرتك المسار لما يعنيه تحقيق التميز والقيادة بنزاهة واتزان".

وتابع "تشرفت بمعرفتك داخل الملعب وخارجه لسنوات قادمة. أعرف أن هذا الفصل الجديد سيحمل في طياته أمورا رائعة لك ولميركا (زوجته) وللأبناء، ولكل من تحب ولا يزال أمام جماهير روجر الكثير للتطلع إليه، من عائلتي إلى عائلتك، نتمنى لك وافر السعادة والصحة والازدهار في المستقبل".

وسينضم ديوكوفيتش إلى فيدرر ورفائيل نادال، الذي حقق 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وآندي موراي عندما يلعبون في نفس الفريق للمرة الأولى بكأس ليفر في الفترة بين 23 و25 سبتمبر وواصل ديوكوفيتش "أتطلع للاحتفال بإنجازاتك ورؤيتك في لندن".