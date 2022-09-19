معد فيدرر البدني يثير الشكوك حول مشاركته في "كأس ليفر"

أكد مدرب اللياقة البدنية بيير بانيني أن نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر سيتخذ "قرارا في اللحظة الأخيرة" بشأن مشاركته في بطولة كأس ليفر الأسبوع المقبل.

وأعلن فيدرر الفائز بعشرين لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى يوم الخميس الماضي أنه سيعتزل التنس بعد بطولة كأس ليفر.

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ولكن فيدرر لم يشارك في أي بطولة منذ نسخة 2021 لويمبلدون، حيث خضع بعدها لعملية جراحية ثالثة في الركبة.

وأثار بانيني الشكوك حول مشاركة فيدرر في بطولة كأس لافر، التي كان من المقرر أن تشهد لعبه إلى جانب أمثال الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والاسكتلندي أندي موراي، قبل أن يعلن اعتزاله بعدها.

وقال بانيني لصحيفة "بليك" يوم الاثنين "سيكون على الأرجح قرار اللحظات الأخيرة، لقد تدرب في مستوى معين لكي يحدد ما إذا كانت المشاركة فكرة جيدة أم لا".

وحقق فيدرر، 41 عاما، إنجازات مذهلة خلال مسيرته حيث فاز بـ 103 ألقاب في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، ليحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر فوزا بالألقاب في العصر المفتوح خلف جيمي كونورز الفائز بـ109 ألقاب.

وتضمنت إنجازات فيدرر البقاء طوال 750 أسبوعا ضمن قائمة المصنفين العشرة الأوائل على العالم، في رقم قياسي.

ولكن بانيني أشار "أصبح من الواضح أن العودة مستحيلة" بحلول شهر تموز/يوليو الماضي بعد تفاقم أثار الإصابة.

من جانبه تحدث المدرب سيفيرين لوثي بشكل أكثر إيجابية عن مسيرة فيدرر وقال لصحيفة "بليك" : "إنه يطمح للعب، لكن سنرى ما إذا كان سيشارك في فئة الفردي أم الزوجي، لايزال يطمح في المشاركة ببطولة كأس لافر بالتأكيد".