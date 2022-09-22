دجوكوفيتش: فيدرر من أعظم الرياضيين على الإطلاق

امتدح نوفاك دجوكوفيتش منافسه المعتزل روجر فيدرر ووصفه بأنه أحد أعظم الرياضيين في التاريخ وتمنى أن يترك المايسترو السويسري بصمة أخيرة في عالم التنس.



وسيعتزل فيدرر (41 عاما) اللعب على مستوى المحترفين عند خوض كأس ليفر هذا الأسبوع، إذ ينافس ضمن فريق أوروبا الذي يشمل رفائيل نادال وآندي موراي ودجوكوفيتش، أكبر منافسين له بمسيرته التي امتدت 24 عاما.



وابتلي فيدرر، الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى، بالإصابات في الأعوام الأخيرة وقال الأسبوع الماضي إنه سيختتم مسيرته بعد كأس ليفر في لندن.



وأبلغ اللاعب الصربي الصحفيين في لندن: بصمته هائلة في اللعبة، طريقته في اللعب وأسلوبه بدون أدنى صعوبة، إنه مثالي في عيون أي مدرب أو لاعب أو مشجع للتنس، ترك إرثا ضخما سيبقى لفترة طويلة جدا".



وتغلب دجوكوفيتش على فيدرر في أربع مباريات نهائية بالبطولات الأربع الكبرى ومنها ويمبلدون 2019، آخر نهائي كبير لفيدرر.



وواصل دجوكوفيتش الذي يفصله لقب واحد عن الرقم القياسي لنادال صاحب 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى: وداعه سيكون مطلع الأسبوع لذا ستكون المناسبة أكبر لأنه من أفضل الرياضيين في مختلف الألعاب، شعبيته داخل وخارج الملعب تتحدث عن نفسها لذا أنا متأكد من حدوث انفجار هذا الأسبوع.



وستجمع هذه البطولة فيدرر ونادال ومواري ودجوكوفيتش سويا لأول مرة منذ أستراليا المفتوحة 2019.



وتابع دجوكوفيتش: من الرائع أن نحظى بفرصة لقضاء وقت ثمين خارج الملعب سويا. نتناول الغداء ونتحدث عن التنس والرياضة والحياة، لا نفعل هذا عادة خلال بطولات المحترفين، لدينا فرق خاصة وعائلات لذا فهذه فرصة استثنائية، ريد جميعا الفوز مع تقديم أداء جيد لكن في نفس الوقت نريد ذلك من أجل وداع فيدرر والاستمتاع بفرصة التعاون مع بعض من أقوى المنافسين بمسيرتي وقضاء أوقات رائعة خارج الملعب أيضا.



وختم: مجموعة واتساب تبقينا سويا.

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