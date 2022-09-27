الاعتداء الجنسي في الرياضة الألمانية يقابل بـ"الصمت"

أظهرت دراسة نشرت يوم الثلاثاء أن حالات قليلة من العنف والاعتداء الجنسي بحق الأطفال والمراهقين يتم الكشف عنها والتعامل معها في الرياضة الألمانية.

وعوضا عن ذلك، يشعر الضحايا غالبا بأن التجارب التي تعرضوا لها يتم التستر عليها، بحسب الدراسة التي أصدرتها لجنة مستقلة معنية بهذه المسألة.

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وقالت بيتينا رولوفس الكاتبة الرئيسية للدراسة، إن شهادات الضحايا مروعة، وأضافت المتخصصة في علم الاجتماع الرياضي: أغلب التقارير تتعلق باعتداءات جنسية جسدية خطيرة وحوادث اغتصاب من قبل الكبار بحق الأطفال والشباب في الرياضة، من خلال استغلال العلاقة التي تربط بينهم.

ومنذ عام 2016 تحقق اللجنة في مدى وطبيعة ونتائج العنف الجنسي بحق الأطفال والمراهقين في ألمانيا، وألمانيا الشرقية سابقا.

واستندت الدراسة إلى 72 تقريرا من ضحايا وشهود، وهي الأولى من نوعها التي تضم مثل هذه التقييم المفصل.

وبحسب التقرير، فإن هيكل الأندية الرياضية بشكل خاصة يساهم في زيادة صعوبة توضيح المشكلة والتعامل معها.

وطالب هاينر كيوب عضو اللجنة التي أصدرت الدراسة بضرورة مساهمة الأندية الرياضية في تمويل مراكز إيواء مستقلة لإحتواء الضحايا.



من جانبها أكدت أنجيلا ماركوارت عضو اللجنة، أنه من الصعب تفهم أن الأموال غير متوفرة لأن المؤسسات الرياضية بما فيها الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية لا ترغب في المشاركة.

وفي أول رد فعل له، أكد الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه على دراية بالمسؤولية ويدعم مشروع مراكز الإيواء للضحايا، لكن يرغب في أن يتم تمويلها من خلال الحكومة، بينما أعربت رابطة الرياضيين الألمان عن "صدمتها" من نتائج الدراسة.