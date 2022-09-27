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لاعبتا مالي تعتذران عقب مشاجرة "غريبة"

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مالي منتخب
المشاجرة وقعت في منطقة إجراء المقابلات الصحفية

لاعبتا مالي تعتذران عقب مشاجرة "غريبة"

سيدني - فرانس برس

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قدمت لاعبتان من منتخب مالي المشارك في كأس العالم في كرة السلة للسيدات في سيدني، اعتذارهما بعد اشتباكهما، في حين فتح الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) تحقيقا في الواقعة.

وقعت الحادثة في المنطقة الإعلامية المختلطة المخصصة لإجراء المقابلات الصحافية بعد انتهاء المباريات وتم التقاطها بالكاميرا أثناء إجراء مقابلة مع الصربية ساشا كادو عقب فوز منتخب بلادها على مالي 81-68.

وأظهر مقطع فيديو قصير شوهد منذ ذلك الحين على نطاق واسع على الإنترنت سليماتو كوروما وهي توجه ثلاث لكمات على الأقل إلى زميلتها كاميتي إليزابيث دابو.

وظهرت اللاعبتان في مؤتمر صحافي الثلاثاء بعد خسارة مالي مباراتها الأخيرة في البطولة امام كندا 65-88، حيث قدمتا اعتذارهما.

وقالت دابو التي جلست الى جانب زميلتها: نحن هنا للاعتذار عن الصورة التي كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن نيتنا، شعرنا بالإحباط بسبب الخسارة ونحن هنا للاعتذار لعائلة كأس العالم، وللتعبير عن أسفنا.

وقال الاتحاد الدولي إنه يحقق في الحادثة وبمجرد الانتهاء سيقرر بشأن أي إجراءات تأديبية.

ووصف المدرب خواكين بريزويلا الشجار بأنه "حادث مؤسف"، مضيفا: إنهما لاعبتان مهمتان لدينا، وعلى الرغم من أنه كان حادثًا مؤسفًا، إلا أنهما كانتا تأملان بلعب كرة سلة على مستوى أعلى، وقد أظهرتا ذلك اليوم، لقد تعلمنا الكثير من خوض هذه البطولة.

وفشلت مالي في الفوز بأي من مبارياتها الخمس بعد تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية كبديل متأخر لنيجيريا التي انسحبت بسبب صعوبات إدارية تتعلق بالرياضة في بلادها.

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