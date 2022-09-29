السعودية.. الوجهة المستقبلية لعشاق الألعاب الإلكترونية

تستهدف مجموعة سافي السعودية إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية تسهم بـ50 مليار ريال من الناتج المحلي في عام 2023، لتكون في صدارة الدول على مستوى الإنفاق على الألعاب الإلكترونية.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية يوم الخميس، استراتيجية المجموعة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير 39 ألف وظيفة بحلول العام 2030.

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وتعتبر السعودية من أكثر الدول في الشرق الأوسط في عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية، إذ تقدر "مجموعة بوسطن للاستشارات" العدد بـ23.5 مليون يلعبون عبر مختلف المنصات، ما يعني قرابة 67% من عدد السكان يبلغ إنفاقهم ما يزيد قليلاً عن مليار دولار أميركي (3.8 مليار ريال سعودي) بينما يبلغ عدد المستخدمين في العالم 3.2 مليار شخص بحلول العام المقبل وفقاً لموقع "ستاتيستا" المختص بالإحصائيات.



وتحتل الصين المركز الأول في عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية، إذ يلعب 742 مليوناً بشكل دائم، وبفارق كبير تحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني بما نسبته 197 مليوناً، واليابان في المركز الثالث بعدد 78 مليون مستخدم.

وتهدف استراتيجية سافي إلى مساهمة قطاع الألعاب الإلكترونية بـ50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار أميركي) بحلول العام 2030، ما قد يجعل السعودية في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث العائدات المالية من القطاع، بعد الصين (50 ملياراً) والولايات المتحدة (47 مليار دولار) بينما البرازيل العاشرة على مستوى العالم من حيث عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية (111 مليون مستخدم) يجني اقتصادها 2.7 مليار دولار سنوياً.



ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصاً في كبريات شركات الألعاب حول العالم، منها شركة "كابكوم" اليابانية التي أنتجت لعبة Resident Evil الشهيرة، و"إلكترونيك آرتس" منتجة سلسلة ألعاب "فيفا" الشهيرة وهي أكثر لعبة مبيعاً في العالم، كما استثمر الصندوق في شركة Activision الشهيرة بإنتاج لعبة Call of duty.



