ميار شريف أول مصرية تحرز لقباً في بطولات المحترفات

أصبحت ميار شريف أول مصرية تحرز لقبا في بطولات التنس للمحترفات بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة يوم السبت عقب فوزها 7-5 و6-3 على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة عالميا.

وبعد تأجيل مباراتي الدور النهائي يوم الجمعة بسبب الأمطار، فازت ميار على الرومانية آنا بوغدان في مباراة استمرت نحو ثلاث ساعات الصباح فيما انتصرت ساكاري على دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود.

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وانتفضت ميار بعد تأخرها 2-صفر لتكسر إرسال ساكاري أربع مرات في المجموعة الأولى مستغلة سوء أداء اللاعبة اليونانية عند امتلاك الإرسال.

وتقدمت ميار المصنفة 74 عالميا بنتيجة 6-5، وبدت ساكاري في طريقها لإدراك التعادل بعد التفوق 40-15.

لكن اللاعبة اليونانية أطاحت بضربتين أماميتين متتاليتين قبل أن تحسم ميار المجموعة الأولى في 54 دقيقة.

وجاءت بداية المجموعة الثانية مشابهة مع تقدم ساكاري 2-صفر، لكن ميار أدركت التعادل 2-2، وخسرت شوطا واحدا بعد ذلك في طريقها للقب.

وأنهت ميار المباراة بعشر ضربات ناجحة و11 خطأ سهلا، مقابل 22 خطأ سهلا من منافستها اليونانية البالغ عمرها 27 عاما وهذا الفوز الثاني في ثلاث مواجهات للاعبة المصرية البالغ عمرها 26 على ساكاري والأول منذ 2013 كما أنه الفوز الأول للاعبة المصرية على واحدة من أول عشر مصنفات على العالم.