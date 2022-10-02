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تحت رعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف دورة الألعاب السعودية

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دورة الألعاب السعودية
دورة الألعاب السعودية

تحت رعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف دورة الألعاب السعودية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستضيف العاصمة الرياض دورة الألعاب السعودية الأولى تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز في 27 من الشهر الحالي حتى السابع من نومبر المقبل.

وسيشهد ستاد الملك فهد الدولي حفل افتتاح الدورة التي تعد الأضخم على مستوى الوطن العربي من جانب الأعداد المشاركة ومبالغ الجوائز التي ستمنح للفائزين بالمراكز الأولى.

وأتاحت دورة الألعاب السعودية الفرصة لأكثر من 20 ألف رياضي ورياضية للمشاركة من خلال التصفيات وتجارب الأداء وستشهد الدورة مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي وألفي مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من مئتي نادٍ من مختلف أنحاء السعودية إضافة إلى فئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية وسيتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية فيما يتنافس المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.

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