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المكسيكي بيريز يفوز بجائزة سنغافورة الكبرى

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المكسيكي بيريز يفوز بجائزة سنغافورة الكبرى

سنغافورة - رويترز

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فاز المكسيكي سيرخيو بيريز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد بعدما انطلق من المركز الثاني وخطف الصدارة من شارل لوكلير سائق فيراري في المنعطف الأول وجاء لوكلير في المركز الثاني متفوقا على زميله الإسباني كارلوس ساينز.

وتأجلت بداية السباق لأكثر من ساعة بسبب الأمطار ليقرر المراقبون إنهاءه عند مرور ثلاث ساعات من موعد البداية الأصلي بدلا من إكمال عدد لفات السباق.

وتأجل حسم ماكس فرستابن سائق رد بول للقب بطولة السائقين للموسم الثاني على التوالي، بعدما اكتفى السائق الهولندي بالمركز الثامن.

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