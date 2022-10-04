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السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا

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جانب من توقيع عقد الاستفاضة

السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فازت السعودية يوم الثلاثاء باستضافة النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في "تروجينا بنيوم وذلك خلال الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الأولمبي الآسيوي في بنوم بنه عاصمة كمبوديا.

وكانت السعودية قد تقدمت في أغسطس الماضي بطلب استضافة الدورة في تروجينا التي تشكل وجهة السياحة الجبلية العالمية في "نيوم"، وبذلك ستصبح المملكة أول دولة من غرب قارة آسيا تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.

ووقع عقد استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية "تروجينا 2029" كل من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، والرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ.

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