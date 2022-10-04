.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة صاحب أشهر لقطة في تاريخ الأولمبياد

  • الخط
جيم ريدموند
ريدموند في لقطته الشهيرة مع نجله ديريك

وفاة صاحب أشهر لقطة في تاريخ الأولمبياد

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

توفى جيم ريدموند الذي ساعد نجله ديريك في الوصول إلى خط النهاية خلال منافسات الدور قبل النهائي لسباق 400 متر عدو في أولمبياد برشلونة 1992، في واحدة من أشهر اللحظات في التاريخ الأولمبي.

وركض ريدموند الذي فارق الحياة يوم الثلاثاء عن عمر 81 عاماً، من مقعده وسط المدرجات لمساعدة نجله ديريك الذي تعرض لتمزق في الأربطة خلال سباق 400 متر عدو بأولمبياد برشلونة 1992.

وجرى تداول لحظة مساعدة ريدموند لنجله داخل الاستاد الأولمبي، ملايين المرات عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ونعت اللجنة الأولمبية البريطانية ريدموند، مؤكدة أنه ساهم في مشهد أولمبي "لن يتم نسيانه أبدا".

كما نعت اللجنة الأولمبية الدولية ريدموند عبر حسابها الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، موضحة: تعاطفنا مع ديريك ريدموند وعائلته في أعقاب وفاة الوالد جيم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تركيا تريد توقيع اتفاقية لا يوافق عليها أحد تركيا تريد توقيع اتفاقية لا يوافق عليها أحد
اكتشف المزيد