السعودية تستضيف أكبر نسخة من بطولة العالم لكرة اليد

تستضيف السعودية بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2022" للمرة الثالثة على التوالي وذلك في المنطقة الشرقية بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد.
وتقام البطولة في الدمام في الفترة من 18 وحتى 23 من أكتوبر الجاري، وتعد تلك النسخة هي الأكبر من حيث الأندية المشاركة، والتي وصل عددها إلى 12 فريقا منذ انطلاق البطولة عام 1997.
ويشارك في البطولة التي ستحتضنها صالة وزارة الرياضة بالدمام "الصـالات الخضـراء" 12 ناديًا، يمثلون قارات العالم السبع، يأتي في مقدمتهم ممثلا السعودية (البلد المضيف) فريقا مضر والخليج، إلى جانب فريق برشلونة الإسباني بطل أوروبا والأكثر تتويجًا باللقب "خمس مرات"، وفريق ماغديبورغ الألماني "حامل اللقب"، والكويت الكويتي "بطل قارة آسيا"، والأهلي المصري "بطل قارة إفريقيا"، و تاوباتي البرازيلي "بطل أميركا الجنوبية والوسطى"، ومينيستروس "بطل أميركا الشمالية والكاريبي"، وجامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، وكيلسي البولندي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد الأول"، وبنفيكا البرتغالي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد الثاني"، والترجي التونسي "بطل العـرب".
واستضافت الدمام النسخة الأولى في السعودية عام 2019، بعد فوز السعودية بحقوق الاستضافة لأربع سنوات منذ عام 2019، فيما استضافت مدينة جدة النسخة الماضية في عام 2021.
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