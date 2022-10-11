شاكيل أونيل: حميت والدتي.. ولعبت السلة بحثاً عن الشهرة

وضع القراءة
100% حجم الخط
كشف شاكيل أونيل أسطورة كرة السلة الأميركية أن اسمه جاء بسبب إسلامه واختارته والدته بعدما وجدت معناه "المحارب الصغير".
وحضر أونيل إلى أبوظبي على هامش إقامة مباراة ميلوواكي وأتالانتا للمرة الأولى في الشرق الأوسط والتي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي.
مادة اعلانية
وقال أونيل لـ"العربية": تمت تسميتي بشاكيل لسبب إسلامي، والدتي من عائلة متدينة وعندما حملت بي تصفحت كتاباً للأسماء الإسلامية ووجدت اسم شاكيل ومعناه المحارب الصغير، واختارته لأنها قررت أن أكون المحارب الصغير وهو ما فعلته طوال حياتها.
وزاد: دائماً ما أردت تحقيق الفوز، جدتي قالت لي إن اسمي سيعرفه العالم، ولذلك لعبت كرة السلة لأصبح مشهوراً وأجعل عائلتي سعيدة.
اقرأ أيضاً
-
ديمبيلي يُقلد نجم كرة السلة في احتفاله بالتسجيل والأخير يردارتأى الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الاحتفال بالتسجيل لفريقه برشلونة الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي في لقاء ودي في كرة القدم جمعهما فجر الأربعاء ... رياضة
-
رحيل جدلي للاعب كرة السلة السويدي جيريبكو عن سيسكا موسكوأعلن نادي سيسكا موسكو الروسي أن لاعبه السويدي يوناس جيريبكو الذي احترف عشر سنوات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سيرحل عن صفوفه بعد أقل من ثلاثة ... رياضة
-
بطل كرة السلة الأميركية: تابعت كرة القدم بسبب صلاحكشف ستيف كير مدرب فريق غولدن ستيت واريورز لكرة السلة الأميركية، أن النجم المصري محمد صلاح سبب تعلقه بكرة القدم وتشجيعه لفريق ليفربول الإنجليزي.وزار ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية