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شاكيل أونيل: حميت والدتي.. ولعبت السلة بحثاً عن الشهرة

أبوظبي - وحيد رزق المصري
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كشف شاكيل أونيل أسطورة كرة السلة الأميركية أن اسمه جاء بسبب إسلامه واختارته والدته بعدما وجدت معناه "المحارب الصغير".

وحضر أونيل إلى أبوظبي على هامش إقامة مباراة ميلوواكي وأتالانتا للمرة الأولى في الشرق الأوسط والتي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي.

وقال أونيل لـ"العربية": تمت تسميتي بشاكيل لسبب إسلامي، والدتي من عائلة متدينة وعندما حملت بي تصفحت كتاباً للأسماء الإسلامية ووجدت اسم شاكيل ومعناه المحارب الصغير، واختارته لأنها قررت أن أكون المحارب الصغير وهو ما فعلته طوال حياتها.

وزاد: دائماً ما أردت تحقيق الفوز، جدتي قالت لي إن اسمي سيعرفه العالم، ولذلك لعبت كرة السلة لأصبح مشهوراً وأجعل عائلتي سعيدة.

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