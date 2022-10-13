اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

آيزيا توماس: جوردان لم يكن صادقاً في "الرقصة الأخيرة"

أبوظبي - وحيد رزق المصري
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتبر آيزيا توماس نجم فريق ديترويت بيستونز السابق أن الأسطورة مايكل جوردان لم يكن يكن صادقاً تجاهه في الوثائقي الشهير "الرقصة الأخيرة"، مشيراً إلى أنه سيصدر وثائقياً لكشف وجهة نظره.

وقال توماس لـ"العربية": خلافي مع جوردان يحصل على الكثير من الاهتمام الإعلامي، لقد نجح عبر وثائقي "الرقصة الأخيرة" الذي تم بثه سابقاً في تقديم وجهة نظره حول القضية الخاصة بيننا، وبالتأكيد يجب أن أرد عليه، فأنا لست من الاشخاص الذين يهربون من المواجهة.

وواصل: ما قدمه جوردان في الوثائقي مغالطات وخيال، أنا سأقدم وثائقي شخصي لشرح وجهة نظري بكل صدق وموضوعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
باريس تنقذ جارتها برلين من برد قارس محتمل وتمدها بالغاز باريس تنقذ جارتها برلين من برد قارس محتمل وتمدها بالغاز
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط