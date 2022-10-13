آيزيا توماس: جوردان لم يكن صادقاً في "الرقصة الأخيرة"

اعتبر آيزيا توماس نجم فريق ديترويت بيستونز السابق أن الأسطورة مايكل جوردان لم يكن يكن صادقاً تجاهه في الوثائقي الشهير "الرقصة الأخيرة"، مشيراً إلى أنه سيصدر وثائقياً لكشف وجهة نظره.

وقال توماس لـ"العربية": خلافي مع جوردان يحصل على الكثير من الاهتمام الإعلامي، لقد نجح عبر وثائقي "الرقصة الأخيرة" الذي تم بثه سابقاً في تقديم وجهة نظره حول القضية الخاصة بيننا، وبالتأكيد يجب أن أرد عليه، فأنا لست من الاشخاص الذين يهربون من المواجهة.

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وواصل: ما قدمه جوردان في الوثائقي مغالطات وخيال، أنا سأقدم وثائقي شخصي لشرح وجهة نظري بكل صدق وموضوعية.