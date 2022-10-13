الجمعة.. بطولة "ليف غولف إنفايتيشونال" تنطلق في جدة

تنطلق، الجمعة، منافسات بطولة "ليف غولف إنفايتيشونال جدة" المقدمة من روشن، سابع البطولات في روزنامة سلسلة ليف غولف للعام 2022 وأولى بطولاتها في الشرق الأوسط والمقامة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 3 أيام بمشاركة 12 فريقاً وبمجموع جوائز يبلغ 25 مليون دولار.

وأقيمت صباح الخميس منافسات برو-آم التي تسبق الحدث العالمي حيث شارك بها مجموعة من أفضل لاعبي البطولة إلى جانب لاعبي المنتخب السعودي للغولف (عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف) بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي غولف السعودية والجهات الراعية.

مادة اعلانية

وكان الأميركيان فيل ميكلسون قائد فريق "هاي-فلايرز" وباتريك ريد نجم فريق "فور-أيسز" من المشاركين في منافسات برو-آم، وعبّرا عن سعادتهما بالعودة للعب على أرض المملكة مرة أخرى وحماسهما لانطلاق البطولة، وقال ميكلسون الذي يضم فريقه كل من النمساوي بيرند وايسبيرغر، والأميركي ماثيو وولف، ومواطنه كاميرون ترينغالي: فريقنا يمتلك أسماء رائعة ولكننا لم نقدم النتائج التي كنا نسعى لها، ويجب علينا التركيز واللعب بالطريقة التي ستجعلنا نرتقي في سلم ترتيب الفرق وأنا على يقين بأننا نمتلك القدرات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأما باتريك ريد الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب الفردي بمجموع 76 نقطة وبفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه الأسترالي كاميرون سميث، ويلعب إلى جانب كل من مواطنيه داستن جونسون -قائد الفريق- وبات بيريز، وتالور غوتش، ويحتل فريقهم صدارة ترتيب الفرق، فقال: عندما تشارك في أي بطولة فإن أداءك الشخصي سيكون أحد الأمور التي دائماً ما تستحوذ على تفكيرك، ولكن الأمر المهم في هذا الأسبوع هو التركيز في كل يوم ومحاولة اللعب بشكل جيد، حينها كل شيء سيسير بالشكل المطلوب.

وتُعد بطولة "ليف غولف إنفايتيشونال جدة" امتداداً لرحلة رياضة الغولف بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استضافت المملكة سابقاً أفضل لاعبي ولاعبات الغولف في بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية وبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية وسلسلة بطولات أرامكو للفرق.

وكانت بطولات سلسلة ليف غولف قد ابتدأت من شهر يونيو وتستمر إلى أكتوبر الحالي، وتحتضنها مختلف المدن في قارة أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط (9-11 يونيو في ملعب سينتوريون بلندن)، (30 يونيو-2 يوليو في ملعب بامبكِن ريدج ببورتلاند)، (29-31 يوليو في ملعب ترمب ناشيونال بنيوجيرسي)، (2-4 سبتمبر في ملعب ذا ناشيونال ببوسطن)، (16-18 سبتمبر في ملعب ريتش هارفيست فارمز بشيكاغو)، (7-9 أكتوبر في ملعب ستونهيل ببانكوك)، (14-16 أكتوبر في ملعب ونادي رويال غرينز بجدة)، (27-30 أكتوبر في ملعب ترمب ناشيونال دورال بميامي).

ويعتبر نظام اللعب في البطولات التابعة للسلسلة العالمية فريد من نوعه ويضفي طابع الحماس ويمنح اللاعبين الجماهير تجربة مميزة وجديدة في عالم الغولف حيث تقام بمشاركة 12 فريق يضم 48 لاعبًا من نخبة اللاعبين يتنافسون على 54 حفرة بشكل مستمر وفي نفس الوقت، دون وجود مرحلة اقصائية. وكل فريق يمتلك قائد بالإضافة إلى 3 لاعبين إضافيين بحيث يتم احتساب أفضل 3 نتائج لكل فريق مع نهاية البطولة.

وبعد اختتام جميع البطولات سيتم تحديد اللاعب الذي حصل على أقل عدد ضربات تحت المعدل ليصبح صاحب اللقب الفردي.