تركي الدوسري: "ليف غولف" تستحوذ على اهتمام كبير

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أكد تركي الدوسري مدير العلاقات العامة والتسويق في غولف السعودية أن بطولة "ليف غولف" التي تستضيفها مدينة جدة ابتداء من يوم الجمعة تستحوذ على اهتمام كبير، وأن جوائزها الأكبر في اللعبة.
وقال الدوسري لبرنامج "في المرمى": نشعر بالفخر باستضافة السعودية لبطولة عالمية كبيرة مثل "ليف غولف"، إذ أصبحت السعودية وجهة مهمة بالنسبة لمحبي الغولف حول العالم.
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وزاد: البطولة استحوذت على اهتمام كبير من محبي الغولف ووسائل الإعلام، كون الجولة تقام في الرياض للمرة الأولى في التاريخ، وجوائزها الأكبر في لعبة الغولف.
وختم: اختيار "شوت غن" لزيادة الإثارة والتنافسية في اللعبة، بينما ستكون المنافسة على مدار 3 أيام.
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