فريق سماش يتصدر منافسات اليوم الأول لـ"ليف غولف"

تصدر الأميركي بروكس كيبكا قائد فريق "سماش" الترتيب الفردي لمنافسات بطولة "ليف غولف إنفايتيشونال جدة" المقدمة من روشن، والتي شهدت تنافساً كبيراً بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، وذلك على أرض ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتمكن الأميركي بروكس كيبكا من انتزاع صدارة الترتيب الفردي من خلال تسجيله 8 ضربات تحت المعدل، متقدماً على صاحب المركز الثاني الجنوب إفريقي تشارل شوارتزل لاعب فريق "ستينجر" الذي سجل 6 ضربات تحت المعدل، وأمام الياباني هيديتو تانيهارا عضو فريق "تورك" الذي حلّ ثالثاً بتسجيله 5 ضربات تحت المعدل.

