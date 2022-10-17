حركة قوية للأندية المصرية في الانتقالات الصيفية

الزمالك يقترب من دور المجموعات بفوزه على بطل بورندي

اقترب الزمالك من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه فلامبو دوسنتر بطل بوروندي في ذهاب دور 32 يوم ...