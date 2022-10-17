فريق سماش يحقق لقب "ليف غولف"

حقق فريق "سماش" لقب منافسات الفرق ضمن بطولة "ليف غولف إنفايتيشونال جدة" برعاية روشن، والتي أقيمت في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث حصل بها على كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 3 ملايين دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة 25 مليون دولار.

ونجح فريق "سماش" في الفوز بعد أن نجح عبر الأميركي بروكس كيبكا وشقيقه تشيس، بالإضافة إلى مواطنيهما بيتر يولاين وجيسون كوكراك في تسجيل 33 ضربة تحت المعدل، كما حصل على الوصافة فريق "فايربولز" بقيادة الإسباني سيرجيو غارسيا ومواطنه يوجينيو لوبيز تشاكارا، والمكسيكيين أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز بعد تسجيلهم 27 ضربة تحت المعدل،بينما تقاسم فريقا "كراشرز" و "فور-أيسز" المركز الثالث بمجموع 26 ضربة تحت المعدل.

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وحسم كيبكا لقب المنافسات الفردية بعد منافسته أمام يولاين وذلك بعد تعادلهما بنتيجة 12 ضربة تحت المعدل مع نهاية الجولات، الأمر الذي استدعى لعبهما لثلاث جولات إضافية، تمكن فيها كيبكا من التفوق على زميله في الفريق ليحصل على جائزة صاحب اللقب الفردي البالغة 4 ملايين دولار من مجموع جوائز البطولة.

الجدير بالذكر أن "ليف غولف" هي سلسلة بطولات مستحدثة في رياضة الغولف، حيث انطلقت عام 2022 بهدف تطوير اللعبة وزيادة الفرص لكل من اللاعبين وعشاقها ومحبيها حول العالم، حيث شهد هذا العام إقامة ثمانية بطولات، وتحتضنها مختلف المدن في قارة أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث ستقام آخر البطولات خلال الفترة من 27-30 أكتوبر في ملعب ترمب ناشيونال دورال بميامي.

