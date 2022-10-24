بيغولا تلاحق أنس جابر وشفيونتيك في تصنيف التنس

لم يطرأ سوى تغيير وحيد على نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" الصادر الإثنين، وذلك بصعود الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم مركزاً واحداً ليصبح التاسع على حساب الأميركي تايلور فريتز.

وجاء تقدم أوجيه ألياسيم نتيجة تتويجه الأحد بلقبه الثاني في غضون أسبوعين والثالث في مسيرته، وذلك بتغلبه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-3 و6-4 في المباراة النهائية لدورة أنفير البلجيكية.

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وكان الكندي أحرز قبل أسبوع لقب دورة فلورنسا الإيطالية بفوزه على أميركي آخر هو دجاي دجاي وولف بمجموعتين 6-4 و6-4، ليضيفه الى اللقب الأول الذي أحرزه في فبراير الماضي في دورة روتردام الهولندية.

وبفوز ابن الـ22 عاماً بلقبه الثالث، لم يكتفِ بالصعود الى المركز التاسع في هذا التصنيف الذي شهد تقدم الإيطالي ماتيو بيريتيني من المركز السادس عشر إلى الرابع عشر نتيجة وصوله الى نهائي دورة نابولي حيث خسر الأحد أمام مواطنه لورنتسو موزيتي، بل عزز حظوظه بالمشاركة في بطولة "أيه تي بي" الختامية لأفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم والمقررة في تورينو بين 13 و20 نوفمبر، حيث يحتل حالياً المركز السابع في السباق على المشاركة فيها.

وإلى ذلك، بقيت الصدارة من نصيب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس أمام مواطنه المخضرم رافايل نادال، وهما ضمنا مشاركتهما في بطولة "أيه تي بي" الختامية بصحبة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والنرويجي كاسبر رود، فيما يتنافس على المقاعد الأربعة الأخرى تسعة لاعبين آخرين، أولهم الروسي دانييل مدفيديف الخامس وآخرهم بيريتيني الثالث عشر، علماً أن ترتيب السباق على المشاركة في البطولة الختامية مختلف عن التصنيف الأسبوعي لرابطة المحترفين إذ يعتمد حصراً على نتائج اللاعبين خلال الموسم.

ولدى السيدات، صعدت الأميركية جيسيكا بيغولا مركزين وباتت ثالثة نتيجة تتويجها الأحد بلقب دورة غوادالاخارا الألف بفوزها في النهائي بمجموعتين 6-2 و6-3 على اليونانية ماريا ساكاري التي صعدت بدورها مركزاً وباتت خامسة خلف الأميركية كوري غوف، المتقدمة من جهتها ثلاثة مراكز إلى الرابع بعد وصولها إلى ربع النهائي في الدورة المكسيكية.

وكانت الفرنسية كارولين غارسيا الأكثر تقدماً في نادي العشر الأوليات بعدما صعدت أربعة مراكز لتصبح سادسة بفضل وصولها إلى الدور ثمن النهائي في غوادالاخارا.

وفي وقت بقيت الصدارة لصالح البولندية إيغا شفيونتيك أمام التونسية أنس جابر، كانت الإستونية أنيت كونتافيت التي غابت عن دورة غوادالاخارا، أكبر الخاسرات على الإطلاق بتراجعها من المركز الثالث الى السابع عشر.

- تصنيف المحترفين:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6730 نقطة

2. رافايل نادال (إسبانيا) 5810

3. كاسبر رود (النروج) 5600

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 5155

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5035

6. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 4860

7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4320

8. أندري روبليف (روسيا) 3685

9. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3315 (+1)

10- تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3195 (-1)

- تصنيف المحترفات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10835 نقطة

2. أنس جابر (تونس) 4555

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4316 (+2)

4- كوري غوف (الولايات المتحدة) 3271 (+3)

5- ماريا ساكاري (اليونان) 3121 (+1)

6- كارولين غارسيا (فرنسا) 3000 (+4)

7- أرينا سابالينكا (بيلاروس) 2970 (-3)

8- داريا كاساتكينا (روسيا) 2935 (+3)

9- فيرونيكا كودرميتوفا (روسيا) 2795 (+3)

10- سيمونا هاليب (رومانيا) (-1)